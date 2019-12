Arrivano le risorse previste nel Patto per la Sardegna del 2016, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, destinate a interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di novanta milioni di euro che interessano tutto il territorio dell’Isola.

Da nord a sud, numerosi gli interventi programmati sui canali coperti: riu Canali (Ales per 2 milioni di euro), rio Ispedrunele (Bultei, 3,7mln), canale Codula de Gustui (Dorgali, 2,5mln), canale Mortolli-Gongale (Lula, 2,5mln), rio Lollove e rio Thiesi (Nuoro, 6mln), canali Funtaneddas-Masala e Santa Lucia (Muravera, 2,3mln), rio Sa Pirichedda (Padru, 210mila euro), canali Liscia Culumbu e Palau Est (Palau, 1,6mln, riu Bia Traversa (Solarussa, 8,1mln), rio Tula (Tula, 4,1mln).

Oltre alle opere idrauliche, programmati anche interventi sui ponti. A San Gavino, tra gli altri, è prevista la demolizione e ricostruzione del ponte sul Flumini Mannu, sulla statale 197, l’abbattimento del ponte sulla provinciale 14 per una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro, mentre in provincia di Nuoro i lavori riguarderanno il ponte San Paolo, sulla ex statale 125, e sul rio Palau, per un totale di 2,4 milioni di euro.