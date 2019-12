Da novembre a oggi ha truffato un sacerdote e tentato di raggirarne altri tre. Si fingeva funzionario di banca o addirittura direttore e contattava i sacerdoti, dicendo che era stata loro lasciata una cospicua eredità da un fedele: “Ma per ottenerla servono i soldi per i documenti”, diceva. Poi preso il denaro spariva.

I carabinieri hanno rintracciato e denunciato un 49enne di Ferrara per truffa e sostituzione di persona. Le indagini sono scattate alcune settimane fa quando sono arrivate le prime segnalazioni. I militari hanno avviato le indagini per risalire al truffatore e contemporaneamente hanno contattato la Curia di Cagliari per segnalare quanto stava accadendo, evitando così che altri preti venissero truffati. Solo in un caso un prete aveva già versato 900 euro.

I militari, con una serie di verifiche incrociate, sono risaliti al 49enne. Sono in corso ulteriori controlli per verificare eventuali altre truffe, visto che il 49enne aveva già contattato numerosi prelati.