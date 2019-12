La depressione iberico-marocchina, di cui abbiamo parlato nei precedenti articoli, si sta ulteriormente approfondendo e il fronte instabile ad essa associato punta con decisione la Sardegna.

In queste ore la nuvolosità è maggiormente concentrata lungo la fascia orientale, dove peraltro si registrano deboli piogge fin dal tardo pomeriggio di martedì. Ma la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente al passaggio del fronte, allorquando si attiveranno fenomeni convettivi imponenti che potranno dar luogo a violenti temporali a carattere di nubifragio.

Come detto il peggioramento entrerà nel vivo dal pomeriggio, a cominciare dai settori sudoccidentali dell’Isola per poi estendersi in direzione nord – ci aspettiamo piogge a carattere di rovescio fin sui settori occidentali – e concentrarsi maggiormente verso levante. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ad alta risoluzione indicano picchi pluviometrici nell’ordine degli 80-100 metri tra l’Ogliastra, le Baronie, la Gallura. Attenzione anche alle zone interne esposte ai venti di Scirocco, soprattutto in Barbagia.

Il maltempo peraltro dovrebbe proseguire anche durante la notte e nelle prime ore di giovedì avremo della residua instabilità focalizzata presumibilmente sui settori nordorientali della nostra regione. Dopodiché dovrebbe subentrare un miglioramento.

Teniamo conto anche dei venti, che sono previsti in notevole rinforzo nelle prossime ore e lo Scirocco potrebbe raggiungere intensità di burrasca con possibili mareggiate nelle aree costiere più esposte.

