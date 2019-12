Incidente sulla Ss131 Dcn.

Ne danno notizia i carabinieri della Compagnia di Ottana, intervenuti nel territorio di Oniferi. L’incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha coinvolto una Mercedes Classe A, condotta da una 31enne di Gavoi.

La donna è stata trasportata dal personale del 18 al Pronto soccorso del San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure. Non sarebbe in gravi condizioni.