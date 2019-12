Grazie all’impegno della deputata Lucia Scanu e del consigliere regionale Alessandro Solinas del M5S, la caserma dei Vigili del fuoco di Cuglieri, un presidio operativo soltanto nel periodo estivo, diventerà un presidio permanente. Dopo la risposta positiva all’interrogazione parlamentare presentata dalla stessa Scanu, è arrivato dal Ministero dell’Interno il decreto che istituisce l’attivazione di una base permanente dei Vigili del fuoco a Cuglieri.

La richiesta è stata presentata dalla deputata del M5s al Parlamento a seguito di un incontro promosso dai rappresentanti del sindacato Co.na.po a settembre 2018 e svoltosi a Cuglieri, al quale parteciparono anche le sigle sindacali, i rappresentanti del corpo dei Vigili del Fuoco e del Comune. “Con l’attivazione permanente della caserma dei Vigili del fuoco la cittadina di Cuglieri e il territorio circostante – sostengono Scanu e Solinas – verranno finalmente dotati di un fondamentale presidio di sicurezza di cui si sentiva necessità da tempo. I tempi d’intervento verranno finalmente ridotti a beneficio della sicurezza dei cittadini e della salvaguardia del territorio.

Il potenziamento della pianta organica in loco renderà più agevole l’intervento dei Vigili in un territorio molto vasto e impervio come quello servito dal distaccamento di Cuglieri, che comprende i Comuni di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes e le loro rispettive borgate marine, le quali da sole raggiungono nel periodo estivo una popolazione di circa 15.000 persone. Quello ottenuto oggi è grande risultato che non avremmo potuto raggiungere senza l’impegno del Ministero dell’Interno, della Prefettura e di tutte le autorità coinvolte alle quali va il nostro più grande ringraziamento”.