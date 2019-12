“Dalla prossima settimana riprenderà la regolare distribuzione dei farmaci reumatologici”. Lo assicurano l’Ats e l’Assl di Olbia. Rispondendo all’allarme sollevato nei giorni scorsi da Mariella Piredda, referente regionale dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare, l’azienda sanitaria precisa che “in seguito alla conclusione delle procedure delle gare di acquisto dei farmaci, avviate ormai da settimane, in questi giorni sarà possibile procedere con i relativi ordini, che renderanno disponibile la distribuzione sin dalla prossima settimana”.

L’Ats annuncia inoltre che “i pazienti in trattamento verranno avvisati dal Servizio farmaceutico territoriale per il ritiro”. “Smettiamo di curarci perché finiscono i soldi?”, era stata la domanda polemica posta dalla leader regionale dell’Apmar a seguito delle lamentele di alcuni pazienti che si erano lamentati per essersi sentiti riferire dalla farmacia dell’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia della “esaurita disponibilità contrattuale” a causa della quale, aveva denunciato Piredda, “da una settimana il presidio ospedaliero non può somministrare a chi è affetto da malattie reumatiche i farmaci biologici necessari per le loro cure”.

L’Apmar si era detta disponibili a “un incontro in Regione per discutere del problema e condividere un percorso, così da evitare che la mancata tutela di un diritto come quello della salute e alle cure possa ripetersi di nuovo in futuro”.