Il truffatore denunciato dai carabinieri di Cagliari è Cristiano Perini, ferrarese, 49 anni, conosciuto da ormai 20 anni per truffe a preti e prelati. Il suo personale ‘giro d’Italia’ dei raggiri questa volta lo ha visto in azione in Sardegna, ma appena poche settimane fa era stato denunciato anche a Pistoia per truffe sempre sacerdoti e sempre con il trucco delle fase eredità.

A Ferrara si era spacciato al telefono (imitandone la voce) di don Domenico Bedin, che gestiva l’associazione di accoglienza Viale K: fingendosi il prete, aveva spillato quattrini a parroci del Ferrarese, ingannati, credendo di versare i soldi per aiutare le attività del prete. E per questo e altri fatti era stato condannato ad oltre 10 anni tra Ferrara e Ravenna.

Le sue imprese hanno fatto storia sulle cronache cittadine, visto che ha ingannato anche l’ex segretario di un cardinale, dicendo di essere il compianto procuratore capo Severino Messina o un avvocato: è sempre stato scoperto e poi processato. Da quanto si apprende, le ultime denunce di queste settimane in varie città sono dovute al fatto che da metà novembre è di nuovo in libertà, dopo aver scontato parte delle sue condanne.