Una buca in una strada di Cagliari, tra via Curie e via Corsica, ci è stata segnalata da una cittadina, che per la quarta volta in poco tempo ha dovuto “contattare la polizia municipale per la fuoriuscita di liquami dalla buca. Con risultati nulli”. Infatti, ci scrive, “la Municipale risponde che il problema è di competenza di Abbanoa e che loro più che sollecitare non possono fare”.

“La situazione è pericolosissima – aggiunge – perché è stata sparsa della ghiaia che rende sdrucciolevole il terreno. A ridosso del punto in questione vi è oltretutto un importante attraversamento pedonale, usato spesso da studenti di scuola Primaria e secondaria”.