Spacciava droga nei pressi della sua abitazione in via Brera a Cagliari, ma già da diversi giorni veniva sorvegliato dalla Polizia, che aveva notato un viavai di persone sospette. Per questo motivo, un giovane istruttore di 30 anni è stato arrestato per possesso di droga.

Durante la mattina di ieri, quindi, gli agenti hanno fermato G.C. e perquisito la sua abitazione, trovando quasi due chili di marijuana e 1,6 chilogrammi di hashish.

È stata poi sequestrata al giovane istruttore anche la somma di 18 mila euro suddivisa in varie banconote.

Il 30enne è stato portato in arresto al carcere di Uta.