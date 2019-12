Trasporto eccezionale, strade chiuse: mezzi in contromano tra Cagliari e Selargius: le spettacolari immagini

12 m di lunghezza, 5,6 di larghezza, 4,6 di altezza sono le dimensioni del primo statore, componente principale del compensatore sincrono, che è stato trasportato su un convoglio lungo circa 85 metri e dal peso complessivo di oltre 510 tonnellate, nella notte tra il 3 e il 4 dicembre attraverso il centro di Cagliari.

L’avvio della fase di installazione del primo dei due compensatori sincroni nella stazione elettrica di Selargius rappresenta un momento importante per il sistema elettrico del Sud della Sardegna, allo scopo di collegare la rete ai numerosi punti di produzione di energie rinnovabili presenti sull’Isola e alla sua stabilizzazione.

Eccezionali sono stati gli accorgimenti adottati per il trasporto del primo compensatore, viste le dimensioni del carico: il convoglio completo era costituito da due carrelli motrici bidirezionali, dotati complessivamente di 36 assi che sorreggono lo statore: in tal modo, l’ingente peso viene ripartito su tutte le ruote, rendendo il carico in transito assimilabile a un normale autobus.

Lo spettacolare trasporto del primo statore, arrivato via mare nel porto di Cagliari e autorizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari, in coordinamento con il Comune di Cagliari, il Comune di Selargius e tutti gli enti interessati, è avvenuto nelle ore notturne per evitare disagi alla popolazione e attraverserà con mezzi speciali il centro della città, proseguendo lungo la circonvallazione SS 254.