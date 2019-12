Tenta di rubare all’interno di una Fiat Panda con scarsi risultati.

Infatti, dopo aver aperto la macchina e rovistato al suo interno, un 53enne quartese è stato beccato da un giovane che passava per caso e che ha prontamente chiamato il 113.

È finita così la fuga del ladro, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali. La Polizia, giunta subito sul posto, ha trovato addosso al malintenzionato una sciarpa da donna e un paio di occhiali da sole femminili.

La proprietaria dell’auto è stata rintracciata e, dopo aver riconosciuto gli oggetti rubati dal 53enne, ha riavuto indietro i suoi effetti personali.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima fissata per questa mattina.