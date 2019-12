Tragedia questa mattina in un’abitazione a Cagliari. Un uomo di 58 anni, invalido, è stato trovato morto. L’episodio è avvenuto in via Fadda.

Il 58enne viveva con il fratello. Ieri notte sono andati a dormire come ogni sera, ma al risveglio il familiare ha trovato il 58enne a terra, privo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Poco dopo è anche arrivato il medico legale.

Il 58enne, secondo gli accertamenti dello specialista, è morto per cause naturali.