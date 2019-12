Tutto esaurito per la prima visita aperta al pubblico della base di Luna Rossa, il team velico che ha scelto Cagliari per preparare la prossima America’s Cup.

Non è ancora ufficiale, ma l’Open day di sabato 7 dicembre dovrebbe essere ripetuto in altre occasioni per consentire agli appassionati di incontrare i campioni della vela. E di cimentarsi nei giochi che consentiranno di immedesimarsi nelle attività in barca dei velisti.

Durante la visita, infatti, si potranno sfidare i componenti del team nelle abilità note agli addetti ai lavori come helmsman, grinder, trimmer o rigger. Un’esperienza a numero chiuso: gli ottocento posti a disposizione sono andati a ruba nel giro di poche ore.

Per la prossima volta, insomma, la prima sfida da vincere sarà quella della prenotazione online del pass che vale un indimenticabile tour al molo Ichnusa. Anche quattro anni fa, in occasione della prima tappa di Luna Rossa a Cagliari, tutti gli Open day avevano registrato il pienone. Questa volta non ci saranno interruzioni.

Il 2020 sarà l’anno dell’accelerazione in vista delle World Series in programma a Cagliari ad aprile. E il prossimo sarà anche l’anno della seconda barca di Luna Rossa: il team per l’America’s Cup in Nuova Zelanda potrà schierare due imbarcazioni.