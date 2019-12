Claudia Lai, moglie del calciatore del Cagliari Radja Nainggolan, da tempo combatte contro la malattia che lei definisce “il mostro”. Per questo motivo, una settimana fa ha ideato una campagna di sensibilizzazione per raccogliere fondi destinati alla raccolta di doni per i bambini che lottano contro la malattia.

“Ogni giorno viviamo la nostra quotidianità senza pensare a chi sta peggio di noi, quando basterebbe poco per fare felice il prossimo”. Questo è quanto ha scritto Claudia il giorno in cui ha dato inizio alla raccolta fondi, creando una carta prepagata in modo tale che, anonimamente, chiunque poteva contribuire all’acquisto dei doni natalizi per i bambini.

Oggi però la scoperta: la carta presenta 25 euro in meno. Denaro che poteva far felici dei bambini e che invece qualcuno ha pensato bene di spendere in altri modi.

La stessa Claudia ha quindi scritto che renderà tutto “pubblico, a costo di prendermi una denuncia”.