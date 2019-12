Gianni Dettori in “Profession Artiste”, l’evento a Cagliari il 6 dicembre

Intrepidi Monelli presenta “I Grandi Autori del Teatro”, che giunge alla nona edizione e che vedrà in scena in scena Gianni Dettori in “Profession Artiste”, per la regia di Giovanni Coda, Venerdì 06 dicembre alle 21.

Lo spettacolo segna la consacrazione in veste di attore di Gianni Dettori, al culmine di una carriera in cui ha avuto modo di far conoscere in Sardegna e in Italia le sue doti di cabarettista, imitatore e interprete “en-travesti” di molti noti personaggi maschili e femminili della canzone italiana del secolo scorso.

Istrionico, con la verve che lo contraddistingue, Dettori porta avanti un lavoro che cita Mastelloni e Paolo Poli, cantando e interpretando una lunga sequenza di canzoni di Gaber, Lola Falana, Petrolini, Carosone e Mina trasportando il pubblico attraverso la narrazione delle tappe fondamentali della sua carriera artistica.