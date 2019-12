Rispettato nonostante le piogge il cronoprogramma dei lavori di demolizione a ricostruzione, il ponte lungosaline di Viale Colombo sul canale Perdalonga riapre al traffico domani 6 dicembre alle 10, dopo gli annunciati 26 giorni di cantiere.

Il tratto di strada che collega Quartu al Poetto era stato chiuso lo scorso 4 novembre per permettere alla ditta incaricata lo svolgimento in totale sicurezza dei lavori necessari dopo il distacco di strati corticali della struttura in calcestruzzo a ridosso del bordo del ponte.

Dopo la demolizione, l’impresa ha riposizionato i nuovi assi, ha messo in posa il calcestruzzo e dopo 15 giorni di asciugatura, è stato posizionato l’asfalto. Prima di poter aprire nuovamente al traffico veicolare si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale.

In questo periodo di chiusura l’amministrazione comunale, guidata da Stefano Delunas, aveva studiato dei percorsi alternativi sia per le auto che per i pedoni.