Per assicurarsi “in esclusiva” i parcheggi delle auto lungo via San Paolo e piazza Brigata Sassari, nella zona dove abitano a Tempio, danneggiavano le altre auto posteggiate e minacciavano i proprietari. Due uomini, padre e figlio, sono stati denunciati dalla Polizia del Commissariato di Tempio con l’accusa di violenza privata, minacce e danneggiamento.

Ieri gli agenti hanno notificato ai due l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avviate di concerto con la Procura di Tempio in seguito a numerose denunce ricevute. La Polizia ha intensificato i controlli nella zona e ha verificato che appena i due trovavano un’altra auto parcheggiata in via San Paolo posteggiavano le loro in modo da impedire ogni movimento alle altre vetture, e non perdevano occasione per minacciare i proprietari.

Così gli altri residenti, per evitare grane e danni ai loro mezzi, si fermavano giusto il tempo necessario per scaricare bagagli o spesa e poi andavano a parcheggiare altrove.