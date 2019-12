Per superare l’esame della patente di guida ha scambiato la sua identità con quella di un amico, ma oltre a non aver passato la prova è stato scoperto e denunciato dalla Polizia stradale. È successo a un uomo di nazionalità nigeriana residente a Sassari che nei giorni scorsi si è presentato negli uffici della Motorizzazione civile per affrontare l’esame.

Si è spacciato per un suo connazionale, con tanto di documenti di identità originali, riuscendo a ingannare gli operatori. La prova non è andata bene: il candidato ha sbagliato dieci risposte. Come se non bastasse, all’uscita ha trovato gli agenti della Stradale ad aspettarlo.

I poliziotti stavano facendo un normale controllo sugli esaminandi e sono stati insospettiti dal documento d’identità esibito da lui. Le verifiche successive hanno consentito di scoprire lo scambio di persona.