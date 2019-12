Contratto con il Teatro Lirico di Cagliari pronto per la firma: il nuovo soprintendente Nicola Colabianchi dovrebbe siglare domani il documento d’intesa predisposto questo pomeriggio dal Consiglio di indirizzo.

Per il momento non trapelano dettagli, ma rimane sempre da sciogliere il nodo dell’indicazione della data di scadenza del mandato. Il Ministero ha infatti stabilito che Colabianchi sarà in carica sino al prossimo 22 dicembre, perché quella è la data di decadenza di tutti i Cdi d’Italia.

A quel punto bisognerà rifare tutto daccapo, anche se tutte o quasi le scelte effettuate, dal nome del soprintendente a quello dei componenti del Cdi, dovrebbero essere riconfermate. Per Colabianchi si profila comunque una proroga di almeno 45 giorni.