Abitazione in fiamme nella notte a Capoterra e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco del pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino si è risolto con danni materiali ma nessuna persona coinvolta.

L’incendio si è sviluppato in un’abitazione propagandosi a una cucina e un garage dove sono stati coinvolti dalle fiamme interni e alcune attrezzature. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.