Stava scontando gli arresti domiciliari occupando abusivamente una casa. Per questo motivo, un marocchino di 32 anni è stato preso in custodia cautelare dalla polizia di Quartu Sant’Elena nella giornata di ieri pomeriggio.

Lo scorso 25 novembre l’uomo, che aveva rubato un bancomat e che successivamente aveva usato per acquistare dei gratta e vinci in un bar cittadino, era stato punito dalla sua stessa fortuna: infatti, nel momento in cui si è recato nuovamente al bar per ritirare la vincita, è stato sorpreso in flagrante dai poliziotti che lo hanno arrestato per furto aggravato.

Presentato all’udienza per direttissima, è stato condannato agli arresti domiciliari.

Essendo l’alloggio occupato abusivamente, l’Autorità Giudiziaria ha immediatamente sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare al carcere di Uta.