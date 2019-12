Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, per l’incendio di un’autovettura in sosta in viale Elmas a Cagliari.

Sul posto è accorsa una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 21:00.

Gli operatori dei VVF hanno spento le fiamme con un’APS (aupompa serbatoio) e messo in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.