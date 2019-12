Nell’ambito dei servizi di prevenzione a largo raggio anche nell’agro disposti dal Comando Provinciale di Nuoro, finalizzati al controllo della circolazione stradale e al contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari 3 persone per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Gli accertamenti svolti lungo le principali vie di collegamento del Sarcidano e della Barbagia di Seulo sulle oltre 120 auto fermate dai militari delle 11 stazioni e dell’Aliquota radiomobile del NORM, hanno consentito inoltre di segnalare alla Prefettura di Nuoro, quale assuntore, un 40enne trovato in possesso di stupefacenti per uso personale.