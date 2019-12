Lo sfogo del lavoratore ex Alcoa: “Io voglio lavorare per il mio paese, anche se è cattivo con noi”

“Da quando Alcoa è scappata dalla Sardegna vivo giorno per giorno. Noi ex lavoratori ci aiutiamo reciprocamente, c’è solidarietà ma non basta”. Queste le parole di Chiaro, un altro ormai ex dipendente Alcoa che, a 53 anni, si arrangia con qualche lavoro qua e là.

“Quanto contiamo noi in Europa? Niente. Abbiamo avuto governi che son riusciti a far scappare una società che voleva dare lavoro”.

In politica sono state fatte solo “promesse da pinocchio”, da parte di “tutti i governi, anche quelli locali. Ci hanno usati.”