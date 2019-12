Nuovi appuntamenti alla Mem di Cagliari, che partiranno con la mostra itinerante “Womens’ creativity since the modern movement | MoMoWo” (visitabile fino al 21 dicembre) allo Spazio Mostre, primo piano, per proseguire lunedì 9

dalle 9,30 alle 12,30 Incontro pubblico “La MEM incontra i docenti e gli studenti dei corsi di Lingua e letteratura araba dell’Università di Cagliari” Spazio Eventi, piano primo

10 martedì

dalle 17,00 alle 19,00 Corso di lingua sarda CUBAS 2019 (prenotazioni chiuse) Spazio Eventi, piano secondo

dalle 17,00 alle 18,00 Laboratori educativi con il cane (5 – 12 anni) “Fidati di MEM” (su prenotazione) Spazio Ragazzi, piano terra

dalle 17,30 alle 19,30 Letture sotto l’albero “Christmas is coming” Spazio Ragazzi, piano terra

dalle 18,00 alle 19,45 Gruppo di lettura “Libri…amo” (aperto a tutti) Spazio Eventi, piano primo

11 mercoledì

dalle 17,30 alle 19,30 Letture sotto l’albero “Christmas is coming” Spazio Ragazzi, piano terra

dalle 18,00 alle 19,45 Incontro di sportello AMPS Associazione Mamme & Papà Separati Sardegna (aperto a tutti) Spazio Eventi, piano secondo

12 giovedì

dalle 15,00 alle 17,00 Laboratorio di sociologia dei processi culturali comunicativi (riservato agli studenti universitari iscritti) Spazio Eventi, piano secondo

dalle 17,30 alle 19,30 Corso di lingua sarda CUBAS 2019 (prenotazioni chiuse) Spazio Eventi, piano secondo

dalle 17,30 alle 19,30 Letture sotto l’albero “Christmas is coming” Spazio Ragazzi, piano terra

13 venerdì

dalle 9,00 alle 13,00 La Polizia Scientifica nelle scuole d’Italia

MEM, piano terra, primo e secondo

dalle 14,00 alle 17,00

Seminario “Promozione dei Beni Culturali e Industria Culturale: un rapporto problematico”

Spazio Eventi, piano primo

dalle 17,30 alle 19,30 Letture sotto l’albero “Christmas is coming” Spazio Ragazzi, piano terra

dalle 17,30 alle 19,30 Ciclo di seminari gratuiti Il Benessere del Cane a 360°: “Normativa in riferimento alla relazione uomo-cane” Spazio Eventi, piano secondo

dalle 17,30 alle 19,30 Laboratorio di scrittura creativa “Da un’idea… un racconto!” (prenotazioni chiuse) Saletta n. 1, piano primo