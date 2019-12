Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, questa mattina intorno alle 11:00 nel comune di Capoterra in Corso Gramsci nei pressi del cimitero per dei pali pericolanti in resina e in legno della Telecom dove probabilmente a causa della forti raffiche di vento che hanno sferzato la zona nei giorni scorsi, si sono spezzati rischiando di cadere in strada.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area per le operazioni di messa in sicurezza, con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto alla rimozione della parte superiore pericolante e ad assicurare il cavo della linea.

La linea telefonica della zona è stata temporaneamente interrotta a causa del cavo danneggiato e sarà ripristinata all’arrivo degli operatori tecnici della Telecom.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale del comune di Capoterra.