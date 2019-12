Giallo ad Oristano per due anziani fratelli, affetti da problemi psichici, che si sono accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione non troppo distante da via La Marmora a Oristano.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della squadra volante: fratello e sorella sono stati medicati in ospedale dove sono state riscontrate alcune ferite non gravi da arma da taglio. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno. Il caso adesso è in mano agli specialisti della Mobile.

Non si sa bene cosa sia accaduto in quella casa. I due potrebbero aver avuto una discussione, poi finita a colpi di coltello. Oppure fratello e sorella potrebbero aver deciso autonomamente di procurarsi le ferite. La squadra mobile di Oristano ha avviato tutti gli accertamenti.