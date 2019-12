Un milione e 660 mila euro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. E’ l’importo del contributo assegnato dalla Regione alla Città Metropolitana di Cagliari, a seguito del bando pubblicato lo scorso ottobre che ha stanziato finanziamenti per un totale di quasi 15 milioni di euro. “Si tratta di una cifra di gran lunga inferiore ai 28 milioni richiesti dall’ente per lavori in un’ottica di lungo termine, ma che consentirà tuttavia di effettuare quegli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mitigare le situazioni di criticità stagionali prima dell’autunno”, spiega il sindaco metropolitano Paolo Truzzu.

Il contributo, che sarà ripartito nel triennio 2019-2021, sarà destinato ai corsi d’acqua a maggiore rischio idrogeologico, come il Rio Santa Lucia di Capoterra, il Rio Pula, i Rii Corongiu e Is Cungiaus di Quartu, il Rio Flumineddu (Assemini e Decimomannu), il Riu Cixerri di Uta e tutti gli altri bacini più critici dell’area metropolitana ricadenti nei Comuni di Villa San Pietro, Sestu, Elmas, Monserrato, Selargius e Sinnai.

Gli interventi includeranno l’asportazione della vegetazione, come canne e sterpaglie, il recupero di rifiuti eventualmente presenti nelle aree interessate, e la regolarizzazione del suolo, anche con l’eliminazione e lo smaltimento dei sedimenti in eccesso. “Considerata l’esiguità del finanziamento, non sarà possibile intervenire su tutta la lunghezza dei corsi d’acqua, soprattutto su quelli molto estesi che arrivano a 10-12 km – conclude Truzzu – ma dovremo concentrare la manutenzione sui tratti maggiormente problematici, in prossimità di abitazioni e strade”.