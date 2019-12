Un piano per la sicurezza del quartiere Marina. Con un calendario di interventi che, di volta in volta, prevedono la presenza nel rione di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza accanto alla Polizia municipale.

“Non si tratta di una richiesta di aiuto da parte della Polizia locale – ha detto l’assessore comunale Paolo Spano oggi in una conferenza stampa per fare chiarezza sulla sicurezza in città – ma di un preciso piano strategico per contrastare i diversi problemi di ordine pubblico e di sicurezza del quartiere Marina”. Polizia locale in campo contro commercio abusivo e fenomeni di degrado urbano, legati, in special modo, al consumo di alcol nelle ore notturne nelle strade e nelle piazze del centro storico.

Il comandante dei vigili urbani, Mario Delogu, ha evidenziato che “quello di Cagliari è l’unico corpo della Polizia locale in Sardegna che effettua un servizio per tutte le 24 ore. Fondamentale, inoltre, il ruolo degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale in ambito sanitario (trattamento e accertamento sanitario obbligatorio) che nel 2018 ha fatto registrare 90 interventi, al momento 70 in questo 2019 (3 soltanto negli ultimi giorni). Per ciò che concerne invece le sanzioni erogate per la violazione del Codice della strada, nel 2018 se ne sono contate circa 80mila. Mentre i contatti registrati dal Centro Radio sono stati oltre 190mila.