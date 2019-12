Le Segreterie regionali della Funzione pubblica si Cgil, Cisl e Uil i FP hanno proclamato uno

sciopero per il prossimo 19 dicembre 2019 per l’intera giornata.

“L’iniziativa è dettata dalla gravità dei disagi provocati a carico delle lavoratrici e dei lavoratori dai ritardi di pagamento delle retribuzioni arretrate, si realizza in piena continuità con le precedenti mobilitazioni e si colloca a sostegno di una definitiva risoluzione della vertenza”, affermano gli organizzatori.