Sarà Marracash la star del capodanno in piazza ad Arzachena. Il rapper milanese salirà sul palco al parco XVIII Novembre, alle 23, per presentare il nuovo album “Persona” e riproporre successi come “Tutto questo”, “Badabum cha cha” o “Nulla accade”.

L’evento di fine anno è ormai un classico per Arzachena che, in questa edizione, predilige la musica dedicata ai giovani e allo stile hip hop e urban tipico del cantante di origine siciliana. Il Comune di Arzachena per i festeggiamenti di fine anno ha stanziato 143mila euro. Marracash si esibirà per la prima volta dal vivo con i brani inediti del nuovo album per poi dare il via nel 2020 al “In Persona tour” che, tra le altre, ha già due date da tutto esaurito fissate al Forum di Assago il prossimo aprile.

Lo spettacolo per il pubblico avrà il via alle 22 con la musica del dj set e l’esibizione di vocalist e ballerine. Alle 00.15, Marracash passerà il testimone alla dj Ema Stokholma.