Avrebbe costretto una ragazza minorenne a ripetuti rapporti sessuali, appartandosi con lei in luoghi isolati e minacciandola affinché non parlasse.

A distanza di anni la sua vittima, ormai maggiorenne, ha trovato il coraggio di denunciarlo, facendo partire le indagini dei carabinieri di Alghero che lo hanno arrestato. L’uomo, un algherese, ora ai domiciliari, è accusato di atti sessuali con minore, violenza sessuale e minaccia.

L’ordinanza del gip di Sassari parla di ripetuti e diversificati rapporti, ma anche di minacce di morte. La vittima, che per via della sua giovane età era in un’oggettiva condizione di inferiorità fisica e psichica, ha subito a lungo e ha taciuto, ma il mese scorso ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri.

La lucida ricostruzione di diversi episodi e i riscontri prodotti da perizie di diverso genere hanno permesso di appurare la sua attendibilità e di incastrare il suo aguzzino.