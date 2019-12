Uno scontro tra mezzi pesanti di Atm, l’azienda dei trasporti milanese. e di Amsa, la ditta che si occupa della raccolta di rifiuti, ha causato il ferimento di quattro persone e il coinvolgimento di altre 12 in via Egisto Bezzi a Milano. Sul mezzo dell’Atm si trovavano 15 persone e l’autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi.