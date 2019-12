Era agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, ma durante una perquisizione dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 46 grammi circa di marijuana, 4 grammi di cocaina, un trita-marijuana ed un bilancino di precisione.

In particolare la cocaina era nascosta in un ovetto di cioccolato già suddivisa in dosi e pronta ad essere smerciata. Così per un 40enne Tortolì è scattato il provvedimento di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare e la conseguente carcerazione, provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ed eseguito dai militari di Lanusei.

Sempre nell’abitazione i militari hanno rinvenuto una sostanza di materiale gommoso di indefinita composizione, nemmeno gli artificieri dello Squadrone Cacciatori Eliportato di Abbasanta sono riusciti al momento a definire la sostanza. L’arrestato alla vista dei militari ha cercato di scappare e di nascondere, senza riuscirci, lo stupefacente, trascinando violentemente alcuni militari intervenuti e minacciandoli più volte.