Un grande albero piazzato nel Cortile d’Onore del Municipio di via Roma 145, già dai prossimi giorni, da decorare ciascuno con un proprio addobbo, “un nastro colorato, una semplice palla, un disegno, una lettera con i suggerimenti per una città migliore, un piccolo oggetto da appendere sui rami”. E magari lasciare un pensiero per le persone più in difficoltà. E’ la nuova iniziativa del Comune di Cagliari per il Natale 2019.

E oltre all’albero il Municipio ospiterà all’ingresso anche un presepe. “in modo che sia un punto di riferimento per tutta la città. E non soltanto. Anche per visitatori e turisti che si trovano a passare davanti al Palazzo Civico”, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu. “Festa delle tradizioni e dei valori cristiani, calda, sentita, amata da tutti – ha aggiunto – La nascita del Bambin Gesù è la Festa della famiglia e in particolare dei più piccoli. Quest’anno, dopo tanto tempo, l’Amministrazione ha deciso di celebrarlo facendo un albero nel cortile interno di Palazzo Bacaredda”. “Un ‘Albero di Natale in comune’, che sia davvero di tutti e per tutti”. Il messaggio è anche l’incipit della lettera che ha inviato ai dirigenti delle scuole cagliaritane e agli insegnanti. Fatto proprio anche dall’assessore Rita Dedola, l’invito è dunque quello di “unirsi tutti all’amministrazione e partecipare numerosi a questa importante iniziativa in un’ottica di prossimità, reciprocità. Perché sia davvero un Natale in comune, un Natale comunitario e solidale”.

“Questo di Palazzo Bacaredda, dopo quelli di piazza Garibaldi e piazza Costituzione, è il terzo Albero di Natale istallato in città”, ha ricordato l’assessore delle Attività produttive, Turismo e promozione del territorio, Alessandro Sorgia, rimarcando la sinergia con gli operatori commerciali e annunciando che “i lavori di montaggio delle luminarie saranno completati entro una settimana”. Tutte, tranne quelle nel viale Sant’Avendrace, che invece dovrà aspettare un poco di più perché nei prossimi giorni sarà interessato dal passaggio di un convoglio “trasporto eccezionale”.