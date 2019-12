Incidente mortale stamattina, poco dopo le 4, al lungomare Vittorini nel centro storico di Ortigia. Due giovani, tra i 17 e 22 anni, sono morti e altri due sono rimasti feriti in seguito allo scontro dell’auto sulla quale viaggiavano, una Ford Fiesta, contro uno dei piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo.

Gli agenti della polizia municipale stanno eseguendo i rilievi per capire la dinamica di quanto accaduto. I giovani avevano trascorso la serata a Ortigia e stavano facendo ritorno a casa, ma per cause da accertare il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare. I vigili del fuoco hanno estratto uno dei quattro dalle lamiere. Immediato il trasferimento in ospedale con il 118, ma per due di loro non c’è stato nulla da fare.