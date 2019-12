Un incidente sul lavoro è accaduto oggi ad Irgoli, dove un 55enne del paese, che stava sistemando la copertura del tetto di un ovile in località “Sant’Andrea”, sulla strada che conduce a Capo Comino, è scivolato accidentalmente, cadendo a terra da un’altezza di circa 3 metri.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Squadriglia di Monte Pizzinnu, in quel momento in servizio di controllo delle campagne della zona; a causa del trauma subito alla testa, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco” di Nuoro. Le sue condizioni non appaiono gravi.