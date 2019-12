Per lavori alla rete idrica, domenica 8 dicembre 2019 via Riva Villasanta sarà interessata da modifiche al traffico.

In particolare, il tratto compreso tra via Randaccio e piazza Italia sarà vietato il transito nella fascia oraria 9:00 – 18:00, esclusi i veicoli dei residenti locali sino a via Malaspina.