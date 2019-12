Un giovane 24enne di Terralba è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L’arresto risale alla notte tra mercoledì e giovedì scorsi ed è avvenuto nell’abitazione del giovane che, per l’ennesima volta, ha minacciato e ingiuriato la madre per costringerla a dargli i soldi che le chiedeva.

Minacce e insulti ripetute anche davanti ai militari che erano intervenuti per convincerlo a desistere dai suoi comportamenti violenti. L’arresto è stato convalidato stamattina dal gip del Tribunale di Oristano e il giovane ora è rinchiuso nel carcere di Massama.