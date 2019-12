Nella notte è avvenuto un intervento dei vigili del fuoco per la fuga di gas da una tubazione stradale della rete cittadina.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte intorno alle 00:40 in via Milano angolo con via Arezzo nel centro della città di Cagliari, per una perdita di gas a causa di una lesione dalla tubazione stradale.

Gli operatori del 115 hanno chiuso temporaneamente la strada e provveduto a operare insieme agli operai di Isgas.