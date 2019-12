Tornano le auto dei residenti e i veicoli commerciali nelle strade del centro cittadino, finora pedonalizzate.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale di Cagliari: la fascia oraria consentita sarà quella dalle 8 alle 10 del mattino.

Un’ipotesi che viene contrastata dall’opposizione di centrosinistra. Ma c’è già chi interpreta la norma (non ancora approvata in via definitiva) a “suo piacimento” e dopo anni che non si vedeva un furgoncino stazionare nella via Manno, oggi se n’è materializzato uno.

La foto del mezzo parcheggiato è stata pubblicata nel gruppo su Facebook “Parliamo di Cagliari” e subito si sono scatenate le polemiche sulla decisione della Giunta Truzzu.