Un uomo di 49 anni è morto in incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la “Carlo Felice”, all’altezza di Sestu.

La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 8 della statale 131, in direzione di Cagliari. Per cause non ancora accertate un furgoncino condotto dalla vittima ha tamponato un mezzo agricolo. L’impatto è stato violentissimo, il furgone si è accartocciato. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto della Stradale, dei Vigili del fuoco e delle ambulanze del 118. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il 49enne non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto sul colpo. Illeso il conducente del trattore tamponato.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.