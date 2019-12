Il personale della Stazione Forestale di Pula, durante un sopralluogo nelle campagne di Villa San Pietro, ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi, su una superficie di circa un ettaro, nella località Campu Braxiu.

Fra i cumuli sono state trovate anche 50 batterie per auto esauste, abbandonate a contatto diretto con il suolo, oltre a residui di combustione. In alcuni punti, i Forestali hanno notato delle zone di terra smosse probabilmente di recente che sembra far pensare che siano stati sotterrati dei rifiuti.

La pattuglia della forestale ha quindi sequestrato l’intera zona per interrompere la pericolosa gestione abusiva dei rifiuti.

Per tali fatti è stato denunciato all’Autorità giudiziaria un imprenditore di Villa San Pietro, per discarica abusiva e combustione illecita di rifiuti.

L’operazione portata a termine dalla Stazione Forestale di Pula s’inquadra nelle attività, di contrasto al grave fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive, poste in essere dal Corpo forestale della Regione Sardegna.

Il bilancio provvisorio, delle operazioni effettuate dal solo Servizio ispettorato forestale di Cagliari nel 2019, è di 19 discariche abusive (di rifiuti anche pericolosi) sottoposte a sequestro, 29 persone denunciate per reati connessi ai rifiuti e 84 illeciti amministrativi contestati per un importo complessivo delle sanzioni che supera i 100.000 euro.