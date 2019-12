Il personale della Stazione forestale di Villacidro, durante un servizio di perlustrazione nella zona di Sa Spendula (Villacidro), ha trovato una volpe che si dimenava nel disperato tentativo di liberarsi da un laccio d’acciaio fissato a una recinzione.

La trappola che stringeva il collo del povero animale era stata piazzata in un varco della recinzione per catturare la selvaggina obbligata ad attraversarlo.

L’intervento della pattuglia forestale è stato talmente tempestivo che lo splendido esemplare adulto non ha riportato ferite e, appena liberato, si è dileguato nel bosco.

La pratica del bracconaggio con l’uso dei lacci costituisce un reato che è punito dalle leggi con un’ammenda sino a 1.500 euro. L’art. 544 bis del Codice Penale prevede poi sino a due anni di reclusione per chi causa la morte di un animale per crudeltà e senza necessità.

Il Corpo forestale raccomanda ai cittadini, che dovessero imbattersi in queste trappole, di segnalarne immediatamente la presenza al numero di emergenza ambientale 1515, fornendo ogni indicazione utile a individuarle, anche utilizzando le moderne tecnologie per rilevare e trasmettere la loro geolocalizzazione, e consentire cosi un intervento ancora più tempestivo ed efficace.