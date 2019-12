Sa Domu compie cinque anni e organizza il 14 dicembre 2019, in via La Marmora 126, una festa per il quinto anniversario dell’occupazione.

“Sarà un’occasione – si legge in una nota – per ricordare insieme le emozioni dei cinque anni appena passati, le lotte, e riabbracciare le centinaia di cagliaritane e cagliaritani che hanno dato supporto a questa causa. Avremo l’onore di ospitare importantissimi artisti della scena cagliaritana avrete la possibilità di guardare coi vostri occhi quello che è stato costruito negli anni sotto forma di foto, video e altri supporti multimediali; potrete toccare con mano quello che possono fare tante persone insieme che amano profondamente la propria città e la propria terra”.

Di seguito, il programma dell’evento di Sa Domu:

Apertura alle 15:00;

Durante tutto il pomeriggio musica, mostra fotografica della storia di Sa Domu, mostra e installazioni del laboratorio artistico. Saranno presenti banchetti informativi, distro e un mercatino con gadget. Torneo di calcetto 3vs3.

Grigliata dalle ore 19, insieme a live di artisti come Sempre Peggio, La Nuit Tzigane, Don Leone Blues, Gjulio, Reverendo Jones.

Dalle 24 in poi:

Dj set