“È stata trovata una possibile esca avvelenata. Sono state allertate le autorità e si sta procedendo agli accertamenti presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna”. È l’allarme tra i proprietari di cani e gatti nella zona s’Arrizzolu Saliu di Capitana, Quartu Sant’Elena.

“Intanto che si attendono i risultati – si legge nella pagina Facebook Together Aps&Asd, Psicologia e Zooantropologia – attiviamo la procedura: chi dovesse trovare qualcosa di sospetto, animali deceduti o possibili esche avvelenate, deve chiamare i vigili urbani di Quartu e il servizio Veterinario dell’Ats e portare il campione in via Nebida dalla dottoressa Cortis e dai suoi collaboratori”. Si procederà con la compilazione di un documento per la raccolta dei dati del ritrovamento e poi verrà portato alla sede di Cagliari dell’IZSS che inizierà la procedura per le analisi inviandolo poi alla sede di Sassari”.

“È importantissimo – si legge nel post – seguire la procedura, in modo che le autorità possano svolgere i sopralluoghi e attivarsi per trovare i colpevoli”.