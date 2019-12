La settimana per i segni di terra sarà caratterizzata da momenti di tenerezza con il partner e con i familiari. Ottimo periodo per i single che faranno tante conquiste, mentre sul lavoro sarà fondamentale per portare avanti le attività pratiche. Per i segni di acqua l’umore potrebbe migliorare e far vedere tutto dal lato positivo. Per i single potranno esserci incontri e uscite romantiche. Il lavoro sembra passare in secondo piano ma avrete voglia di staccare la spina. In questa settimana i segni di fuoco saranno propensi ad agire impulsivamente e quindi faranno bene a riflettere prima di parlare. Anche i single saranno irritabili e sul lavoro le critiche e le tensioni si faranno sentire. La settimana per i segni di aria sarà piena di colpi di scena e quando penserete di aver capito tutto invece vi accorgerete che si trattava solo di immaginazione. Buone notizie in arrivo per chi non ha ancora trovato l’anima gemella, mentre sul lavoro potranno esserci perplessità su una collaborazione. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: in questa settimana di dicembre sarete inclini ad agire impulsivamente e non mancheranno i contrasti con la persona amata. Fareste bene a riflettere prima di dire ciò che pensate onde evitare spiacevoli battibecchi. Anche i single saranno alquanto irritabili e daranno un’immagine poco gradevole di loro stessi.

Lavoro: questa settimana avrete sempre una critica nei confronti di chi non vi sta a genio. Purtroppo questa situazione vi accompagnerà per gran parte della settimana, a parte qualche momento di distensione e avrete delle lamentele da parte dei colleghi. Cercate di essere meno spigolosi e più socievoli se volete trarre vantaggi sulla sfera lavorativa.

Toro

Amore: in tutta questa settimana sarete predisposti alla tenerezza con il partner e sfrutterete ogni momento libero per prendervi cura anche degli affetti familiari. Avete bisogno di sentirvi coccolati e amati, ma troverete anche il tempo da dedicare a qualche hobby di vostro gradimento. Buon periodo per i single che faranno tante conquiste.

Lavoro: i pianeti vi danno un’ottima dose di energie che vi sarà fondamentale per portare avanti le attività pratiche. La settimana sarà carica di impegni ma la posizione della Luna nel weekend favorisce il relax. Vi servirà per ricaricare le batterie.

Gemelli

Amore: la settimana in corso è la meno adatta per prendere decisioni importanti. Anche per affrontare una discussione col partner non è certo il momento giusto, rimandate a quando sarete più concentrati e sicuri delle vostre scelte. Giovedì e venerdì saranno giornate intense per i nati del segno e anche i cuori solitari avranno buone occasioni per migliorare la loro vita.

Lavoro: questa settimana sarete con la testa fra le nuvole e difficilmente avrete il sangue freddo per superare alcune incombenze riguardanti la sfera lavorativa. Questo atteggiamento potrebbe mettere a repentaglio i vostri guadagni. Cercate di non farvi distrarre ulteriormente e impegnatevi seriamente per riprendere il controllo delle vostre attività.

Cancro

Amore: sarà una settimana interamente dedicata ai sentimenti e alle emozioni. Sarete disponibili nei confronti di chi amate e comincerete a organizzarvi per le festività natalizie, che a breve vi vedranno impegnati in molte attività. I single faranno nuovi incontri e sotto queste feste sarà più facile per loro lasciarsi andare.

Lavoro: attenti a non trascurare il lavoro e cercate di dedicarvi ad altro senza perdere di vista gli impegni che dovete mantenere. Avrete anche nuove occasioni per crescere se svolgete una professione e potrete conoscere personalità influenti che saranno disponibili a guidarvi in un nuovo percorso.

Leone

Amore: in questi giorni, soprattutto fino a giovedì, i nati Leone avranno voglia di dedicarsi ad attività rilassanti e appaganti come lo shopping. E’ tempo di preparare i regali per le festività natalizie e quindi potranno vivere momenti di gioia con i familiari. Anche i single si stringeranno agli affetti in questo periodo di festa.

Lavoro: il lavoro andrà benissimo, come al solito, ma qualche piccola richiesta da parte di un collega vi darà parecchio da pensare. Non esitate a mettere le cose al loro posto onde evitare che si faccia idee sbagliate. Se avete paura di ferire dite le cose con molto garbo e vedrete che tutto si aggiusterà.

Vergine

Amore: in ambito sentimentale questa settimana potreste avvertire le continue pressioni di un partner che magari è troppo esigente e richiede molte attenzioni. Dovrete cercare di organizzarvi per non trascurare affetti e impegni lavorativi. I cuori solitari vivranno un ottimo fine settimana e ci saranno buone prospettive per incontrare persone interessanti da conoscere.

Lavoro: sul posto di lavoro ci saranno troppe avversità da affrontare, soprattutto da parte di colleghi che mal sopportano la vostra stabilità lavorativa, magari perché sono semplicemente invidiosi. Tuttavia, non curatevi di loro e andate dritti per la vostra strada. Agite comunque con diplomazia per non compromettere le collaborazioni e mantenere armonioso il rapporto con gli altri.

Bilancia

Amore: l’atteggiamento ambiguo del partner potrebbe farvi storcere il naso. Probabilmente penserete ad un tradimento e sulle prime vi arrabbierete, ma in realtà presto vi renderete conto che i vostri sospetti erano infondati. Buone notizie in arrivo per chi non ha ancora trovato l’anima gemella, l’aria festosa porta con sé anche nuove speranze di incontrare l’amore.

Lavoro: avrete qualche perplessità su una collaborazione sulla quale avete puntato molto. Alcuni imprevisti vi porteranno nella direzione sbagliata, addirittura a pensare di lasciare tutto. Indagate prima di decidere ed evitate distrazioni che possono farvi perdere investimenti importanti.

Scorpione

Amore: per tutta la settimana sarete circondati dall’aria di festa e anche il vostro atteggiamento nei confronti degli affetti muterà notevolmente. Sarete molto dolci e affabili con tutti e se avete un partner mostrerete i vostri veri sentimenti con slancio. I single risolveranno alcune problematiche familiari e trascorreranno giorni sereni e tranquilli.

Lavoro: sul fronte lavorativo non avrete grosse questioni da affrontare e tranne qualche eccezione avrete le soluzioni a portata di mano per qualsiasi cosa. Periodo positivo per chi ha un’attività in proprio o comunque svolge una professioni indipendente, i guadagni potrebbero aumentare in maniera significativa.

Sagittario

Amore: la ricerca dei sentimenti questa settimana potrebbe essere una prerogativa per molti e fra di voi ci sarà qualcuno che riuscirà a trovare la persona giusta. Per chi un partner ce l’ha già potrebbero esserci dei miglioramenti nell’intesa, ma dovrete impegnarvi per essere disponibili alle esigenze della persona amata.

Lavoro: qualcosa nell’ambiente lavorativo probabilmente non quadrerà e non sarà facile per voi gestire la situazione. Se siete stanchi del lavoro che state svolgendo vi conviene tentare una nuova via professionale, ma non mollate se prima non avete una valida alternativa tra le mani. Le stelle promettono ottimi cambiamenti, quindi abbiate fiducia.

Capricorno

Amore: la settimana si svolgerà con alti e bassi in ambito amoroso, sarete probabilmente assillati da un partner geloso che non condivide le vostre scelte. Solo nel fine settimana riuscirete a lasciarvi andare con la vostra dolce metà, mentre i single saranno impegnati nella frequentazione di persone nuove e intriganti.

Lavoro: questa settimana ci sarà molta energia nella sfera lavorativa, ma sarete anche molto presi dalle vicende personali e questo non gioverà alla concentrazione. Ci sarà anche molto da fare per risolvere alcuni aspetti di natura finanziaria e occorre studiare bene le strategie per uscirne indenni.

Acquario

Amore: settimana senza troppe novità o scossoni, i nati del segno potrebbero perfino annoiarsi. Per smorzare la noia uscite con gli amici e dedicatevi ad attività che vi permettano di rilassarvi. Le giornate più interessanti saranno quelle di sabato e domenica, quando sia single che coppie potranno avere qualche buona idea per svagarsi e fare anche riunioni di famiglia.

Lavoro: la concentrazione potrebbe non essere al massimo questa settimana, tuttavia cercate di portare a termine i progetti che avete iniziato, in modo da concluderla con qualcosa di concreto. Qualche piccola discussione con un capo o comunque con qualcuno che sta sopra di voi non vi andrà a genio.

Pesci

Amore: l’umore potrebbe migliorare rispetto alla scorsa settimana ed il vostro sorriso sarà tale da contagiare le persone che incontrerete. Per i single potranno esserci incontri e uscite romantiche con conoscenze avvenute di recente. Chi è in coppia potrà vivere momenti speciali con la persona amata e riconoscere quanto sia importante.

Lavoro: il lavoro questa settimana sembra passare in secondo piano. In realtà avrete solo voglia di staccare un po’ la spina dai vostri doveri e riuscirete ad organizzarvi per ritagliarvi i vostri spazi, specie in questo periodo in cui le feste si avvicinano.