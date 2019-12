Una totale immersione nelle atmosfere natalizie per bambini e adulti: luci colorate, alberi addobbati, ma anche sapori e suoni delle festività. Varcare la soglia della Fiera di Cagliari per tutto il periodo delle feste natalizie sarà come entrare in un mondo fatato. La Fiera di Natale, la manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Cagliari, attraverso l’Azienda speciale centro servizi delle imprese, vuole essere più che un appuntamento legato al commercio. Lo dimostrano i vari eventi organizzati dedicati ai bambini ma che coinvolgono anche le famiglie.

Il Villaggio di Babbo Natale allestito in uno dei padiglioni è un luogo in cui genitori e figli potranno divertirsi e cimentarsi nei laboratori di inglese, di disegno creativo, di pittura natalizia. I piccoli potranno ascoltare le storie raccontate dagli Elfi, fare merenda con Babbo Natale o ascoltare dalla sua viva voce storie e aneddoti. Insieme ai genitori i più piccoli potranno assistere alla creazione dei giocattoli o ascoltare come sono stati inventati quelli della tradizione sarda. Ogni giornata avrà momenti di animazione con clown, spettacoli dal vivo ed esibizioni, ogni padiglione sarà coinvolto nei vari eventi. Accanto al divertimento, spazio anche allo shopping per chi è ancora alla ricerca del regalo giusto da mettere sotto l’albero. Non mancano, infatti, gli stand dedicati all’artigianato locale, dal legno al sughero, filigrana, tessuti, ceramica, coltelli.

E nemmeno quelli dedicati alle eccellenze gastronomiche del territorio come salumi, formaggi, dolci e prodotti ittici. All’interno della cittadella fieristica è stata anche organizzata la prima edizione di “Gusto in Fiera”, un’esposizione che esalta e promuove le eccellenze agroalimentari di Sardegna. Presente anche l’Associazione cuochi Cagliari Sud Sardegna con i cooking show dal vivo e la scuola di cucina con dimostrazioni di carving fruit and vegetable, lavorazione della pasta fresca, impasti per pizza e pane e tanti consigli dagli chef per i menù delle feste con i prodotti locali. Oltre 60 le aziende coinvolte, ottomila i metri quadri allestiti e addobbati per accogliere e coccolare i visitatori. Fiera di Natale ha aperto i battenti il 6 dicembre scorso. Rimarrà aperta poi dal 12 al 15 dicembre e dal 19 al 23 dicembre. L’ingresso è gratuito.