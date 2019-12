L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari rafforza il pronto soccorso del Santissima Annunziata con l’assunzione a tempo indeterminato di 11 medici. I nuovi assunti hanno firmato oggi i contratti davanti al direttore generale Nicolò Orrù, il direttore sanitario Bruno Contu e il direttore del pronto soccorso Mario Oppes, entrando così entrati in organico alla struttura complessa di Medicina d’Urgenza-pronto soccorso-Obi.

“Siete una risorsa importante per l’Azienda e per l’ospedale perché il vostro lavoro rappresenta, da subito, l’immagine dell’azienda. Il vostro ruolo è fondamentale per garantire maggiore appropriatezza nei ricoveri, per non creare sovraffollamento nei reparto”, ha detto loro Nicolò Orrù. Il Pronto soccorso del Santissima Annunziata può ora contare su un organico di 22 medici, e anche su 30 nuove barelle acquistate dalla direzione sanitaria.

Ma non sono le uniche novità: “Per il pronto soccorso c’è un progetto di ristrutturazione che consentirà di dare una nuova organizzazione alla struttura, con la realizzazione di tre nuove aree più funzionali”, ha spiegato il direttore sanitario Contu.