Una casella mail per ricevere tutte le “proposte, i temi e le idee” dei simpatizzanti e uno sguardo al futuro con una data già in mente: il 21 dicembre per un nuovo appuntamento per un’assemblea generale delle Sardine in Sardegna.

Il movimento si organizza dopo la mobilitazione di piazza di sabato scorso a Cagliari che ha portato in piazza circa 5 mila persone. E si espande nelle altre province dell’Isola con due flash mob a Sassari e Olbia il 14 dicembre.

La casella mail 6000sardine.sardegna@gmail.com sarà utilizzata, come spiegano gli amministratori del gruppo Facebook, “per concentrare tutti gli spunti” scritti nei commenti o nei post.

Tra i primi temi, già emersi durante la manifestazione di Cagliari, quelli che riguardano la zona franca, continuità territoriale, lavoro, spopolamento delle zone centrali, servizi, insularità”.